Токаев вручил награды сотрудникам силовых структур

В этом году мы празднуем знаменательный юбилей — 80-летие Великой Победы. Это дань уважения всем казахстанцам, которые самоотверженно сражались на фронте и трудились в тылу, отстаивая идеалы свободы и справедливости. Наш долг — сохранить в памяти поколений беспримерные подвиги наших героев. Сегодня вы, как потомки народа, славного своими воинскими традициями, глубоко осознаете свой священный долг и преданно служите Родине. Все ваши усилия направлены на то, чтобы сберечь мирную жизнь в нашей стране. Можно с уверенностью назвать вас стражами Закона и Порядка. Закон и Порядок — основа справедливого и безопасного государства.