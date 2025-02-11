Мэр Магадана подал в отставку

Депутаты Магаданской городской Думы избрали Юрия Гришана главой муниципального образования «Город Магадан», мэром города Магадана в 2013 году. В конце 2020 года он уже заявлял об отставке и нежелании продолжать управлять городом, однако других претендентов на должность мэра Магадана не нашлось. При повторном проведении конкурса заявления подали 27 человек, включая Гришана. Конкурсная комиссия заслушала выступления всех претендентов на пост мэра и проголосовала за Юрия Гришана.