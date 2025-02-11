Башкирия реализует дорожную карту сотрудничества с Беларусью

Отметим, что все направления сотрудничества, которые были закреплены в дорожной карте на 2022−2024 годы, были исполнены в полном объеме. Новая дорожная карта по сотрудничеству Башкирии и Беларуси на 2025−2027 годы, подписанная в ходе визита, включает 74 пункта по 8 направлениям. Также утвержден календарь совместных мероприятий, позволяющий в начале года системно подойти к вопросу организации участия делегаций в международных мероприятиях.