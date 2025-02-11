Юрий Трутнев посетил промышленные предприятия Комсомольска-на-Амуре

В рамках рабочей поездки в Хабаровский край заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил в Комсомольске-на-Амуре предприятия ПАО «ОАК» — Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ) и Производственный центр ПАО «Яковлев», где осуществляется сборка «Суперджет-100», а также посетил инвестплощадку для производства самолёта «Байкал» и ознакомился с работой Амурского судостроительного завода ОСК, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
На КнААЗ Юрий Трутнев осмотрел новый цех обработки титановых сплавов, агрегатно-сборочное производство, включая цех окончательной сборки самолётов Су-35С и Су-57, строительство новых объектов лётно-испытательной станции. Реализация проекта по строительству объектов, новые промышленные мощности на КнААЗ необходимы для увеличения серийного выпуска самолётов пятого поколения. Вице-премьеру продемонстрировали участки, на которых ведётся работа в рамках кооперации: по импортозамещённому «Суперджет-100» и МС-21.
В технокомплексе производственного центра ПАО «Яковлев» Юрию Трутневу продемонстрировали первую в России линию по производству дверей для импортозамещённой версии «Суперджета» — раньше эти агрегаты выпускались за рубежом. Двери, изготовленные на новой линии, отвечают самым современным стандартам авиационной безопасности. На базе технокомплекса создается центр специализации по выпуску дверей для других российских гражданских самолетов.
Директор производственного центра Андрей Сойнов рассказал о текущей работе и перспективах предприятия. Центр, в котором трудится более 1 тысячи человек, ведёт подготовку к серийному выпуску полностью импортозамещённых самолётов «Суперджет-100». Программа модернизации производства предусматривает расширение цеха окончательной сборки для организации прямоточного конвейера и строительство нового ангара лётно-испытательной станции. Производственные мощности обновленного предприятия составят не менее 20 самолётов «Суперджет-100» в год.
— Поставка отечественных самолетов для авиационных перевозок на Дальнем Востоке — наша приоритетная задача. Мы, как никто другой, понимаем необходимость связать города нашего региона. Компания «Яковлев» уже заключила соглашение о поставке «Суперджетов» авиакомпании «Аврора», и мы приложим все силы для выполнения этого заказа, — подчеркнул Андрей Сойнов.
Юрий Трутнев посетил инвестиционную площадку, создаваемую для комплексного центра развития производства региональной и беспилотной авиации и производства лёгкомоторного многоцелевого самолёта «Байкал». Строительство производственного корпуса для сборки самолёта «Байкал» с необходимой инженерной инфраструктурой ведётся на территории опережающего развития в непосредственной близости к аэродрому «Дземги» и мощностям Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Работы на площадке планируется завершить до конца 2025 года. Мощности для выпуска легкомоторного самолёта «Байкал» начали строить в январе 2024 года.
Проект реализуется по поручению президента страны Владимира Путина и в рамках долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре. В настоящее время завершаются работы нулевого цикла по формированию земельного участка, продолжается заливка фундаментов. Общая площадь зданий и сооружений составит почти 10,4 тыс. кв. м. Комплекс будет выпускать до 20 самолётов в год. Будет создано 80 рабочих мест.
Разработчиком самолёта «Байкал» является Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Выпуском самолёта будет заниматься дочерняя компания УЗГА — ООО «СпецАвиаТехника» — резидент ТОР «Хабаровск». Планируется, что «Байкал» будет оснащён отечественным двигателем ВК-800. Этот самолёт создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий. Ключевые параметры самолета: 2 тонны полезной нагрузки, дальность полета — 1,5 тыс. км, крейсерская скорость — 300 км/ч.
— Реализация проекта по созданию комплекса для производства самолёта «Байкал» имеет огромное значение для развития авиационной отрасли нашего региона и всей страны. Кроме того, это станет важным шагом к улучшению транспортной доступности отдалённых районов Хабаровского края, — отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Также Юрий Трутнев ознакомился с работой Амурского судостроительного завода ОСК. Руководство предприятия сообщило о строящихся и перспективных заказах. Вице-премьер ознакомился с ходом работ на строительстве нового дока-понтона «Амурец» проекта 65911, строящегося для собственных нужд завода в рамках «доковой» программы ОСК. Основное его предназначение — обеспечение вывода заводских заказов из цеха и перевод их к достроечному пирсу. Предприятием уже выполнен большой объём работ.
В производственной программе завода заявлено строительство плавучего транспортного дока для перевода заводских заказов на достроечную базу во Владивосток и реконструкция шандорного узла достроечного комплекса завода. Это позволит предприятию строить перспективную линейку кораблей и судов большей ширины и тоннажности, чем это возможно сейчас, и осуществлять своими силами транспортировку заказов на сдаточную базу в Приморье.
Юрий Трутнев обсудил с генеральным директором Амурского судостроительного завода ОСК Михаилом Боровским вопросы загрузки предприятия, в части размещения на стапелях АСЗ заказов для освоения и обслуживания нефтегазоносного шельфа — судов-снабженцев и судов-спасателей ледового класса. Завод уже имеет опыт строительства подобных заказов. Построенные суда способны выполнять широкий спектр задач — от перевозки грузов и людей до уничтожения последствий природных катастроф и тушения пожаров.
На сдаточной базе Амурского судостроительного завода ОСК идут работы по подготовке к испытаниям многофункционального аварийно-спасательного судна «Керченский пролив», которое строится для работы в высоких широтах и имеет достаточный запас прочности для плавания в замерзающих неарктических морях.
— Всегда с удовольствием приезжаю в Комсомольск-на-Амуре, потому что это трудовой город. Это город, который защищает нашу страну. В этом городе создаются замечательные истребители, строятся суда. Мы видим, как изменилась работа Амурского судостроительного завода. Ранее у предприятия были нерешённые вопросы. А сейчас, когда генеральный директор докладывает о том, что предприятие полностью расплачивается с долгами, что оно полностью загружено заказами, — это, конечно, здорово. Это хорошо и для Хабаровского края, и для Комсомольска-на-Амуре, и для всей нашей страны. Полностью загружен авиационный завод. Ещё многое предстоит сделать для малой и большой авиации. По «Суперджет-100» и истребителям работа идёт хорошо. То, что у нас есть долги перед людьми по строительству в Комсомольске-на-Амуре социальных объектов, мы не забываем. И работа в этом направлении будет ускорена. Сейчас я дал ряд поручений и жду, что темпы работ будут увеличены. Администрацией был совершён ряд ошибок, в том числе в выборе подрядчиков, но эти просчёты никому неинтересны. Главное, чтобы люди получили то, что они ждут. Мы стараемся это сделать, — подвёл итоги поездки в Комсомольск-на-Амуре Юрий Трутнев.