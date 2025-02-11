Юрий Трутнев посетил промышленные предприятия Комсомольска-на-Амуре

— Всегда с удовольствием приезжаю в Комсомольск-на-Амуре, потому что это трудовой город. Это город, который защищает нашу страну. В этом городе создаются замечательные истребители, строятся суда. Мы видим, как изменилась работа Амурского судостроительного завода. Ранее у предприятия были нерешённые вопросы. А сейчас, когда генеральный директор докладывает о том, что предприятие полностью расплачивается с долгами, что оно полностью загружено заказами, — это, конечно, здорово. Это хорошо и для Хабаровского края, и для Комсомольска-на-Амуре, и для всей нашей страны. Полностью загружен авиационный завод. Ещё многое предстоит сделать для малой и большой авиации. По «Суперджет-100» и истребителям работа идёт хорошо. То, что у нас есть долги перед людьми по строительству в Комсомольске-на-Амуре социальных объектов, мы не забываем. И работа в этом направлении будет ускорена. Сейчас я дал ряд поручений и жду, что темпы работ будут увеличены. Администрацией был совершён ряд ошибок, в том числе в выборе подрядчиков, но эти просчёты никому неинтересны. Главное, чтобы люди получили то, что они ждут. Мы стараемся это сделать, — подвёл итоги поездки в Комсомольск-на-Амуре Юрий Трутнев.