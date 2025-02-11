Каллас: ЕС не примет соглашение по Украине без участия Европы в его достижении

Президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду на то, что договоренности об урегулировании конфликта на Украине будут достигнуты «в не слишком отдаленном будущем». В западных СМИ все чаще звучит предположение, что украинское урегулирование будет обсуждаться на двусторонней основе между лидерами РФ и США при отстранении Европы и формальном участии Киева.