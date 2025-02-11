Лукашенко анонсировал на апрель очередное заседание ВНС и озвучил повестку

Глава государства в целом подчеркнул, что проблематика серьезная, а потому при принятии решений нельзя ошибиться. «Всебелорусское народное собрание должно занимать свою нишу в государстве и не вмешиваться в компетенцию других государственных органов. Нельзя породить новые совещания, переписку, формализм. И главное не должно быть сталкивания лбами одних органов власти с другими и всех вместе со Всебелорусским народным собранием. Мы, как первопроходцы, идем по целине, формируем структуру на годы вперед. И от этого решения во многом зависит продуктивность и авторитет самого Собрания, других органов государственного управления», — заявил белорусский лидер.