В Крыму намерены создавать передовые школы. Для подготовки кадрового резерва

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в режиме видеоконференции принял участие в заседании Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по созданию передовых общеобразовательных организаций под председательством заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина и Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Максим Орешкин напомнил, что работа ведется в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина об образовании до 2030 года не менее 12 передовых школ во всех федеральных округах.