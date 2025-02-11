Глава Саратовской области Бусаргин: БПЛА атаковали Саратов, начался пожар на НПЗ

Mash сообщил, что не менее 11 взрывов прозвучало над Энгельсом, один из них был достаточно сильным. Местные жители считают, что они произошли около аэропорта. В жилых домах неподалеку затряслись стекла, у припаркованных автомобилей сработала сигнализация, также в городе включили сирену. Местные жители утверждают, что сигнал тревоги их разбудил. По их словам, взрывы напоминали автоматные очереди.