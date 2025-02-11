Депутаты Думы Ростова приняли отставку Зинаиды Неярохиной

Одна из политических долгожителей в управленческой команде Ростова Зинаида Неярохина заявила о досрочной отставке по собственному желанию. Как она пояснила, решение было связано с желанием ускорить начало процедуры конкурса на замещение должности главы города.
Сегодня же депутаты внесли несколько изменений в документ, определяющий структуру Ростовской-на-Дону городской Думы. В частности, должность председателя городской Думы — главы города Ростова-на-Дону заменили на пост председателя Ростовской-на-Дону городской Думы, сократив должностные полномочия.
Тем не менее, оставляя должность с «двойными» обязанностями, Зинаида Неярохина может претендовать на сохранение своей руководящей позиции на посту председателя думы. Голосование по этому вопросу пройдет в ближайшие минуты.