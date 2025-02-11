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Депутаты Думы Ростова приняли отставку Зинаиды Неярохиной

Ростовская область, 11 февраля 2025. DON24.RU. Депутаты приняли отставку председателя Ростовской-на-Дону городской Думы — главы Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной. Как передает корреспондент ИА «ДОН 24» из зала заседания, решение принято единогласно.

Одна из политических долгожителей в управленческой команде Ростова Зинаида Неярохина заявила о досрочной отставке по собственному желанию. Как она пояснила, решение было связано с желанием ускорить начало процедуры конкурса на замещение должности главы города.

Сегодня же депутаты внесли несколько изменений в документ, определяющий структуру Ростовской-на-Дону городской Думы. В частности, должность председателя городской Думы — главы города Ростова-на-Дону заменили на пост председателя Ростовской-на-Дону городской Думы, сократив должностные полномочия.

Тем не менее, оставляя должность с «двойными» обязанностями, Зинаида Неярохина может претендовать на сохранение своей руководящей позиции на посту председателя думы. Голосование по этому вопросу пройдет в ближайшие минуты.