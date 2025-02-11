12 лет тюрьмы и 40 млн штрафа: в суде Владивостока идут прения сторон по делу Анны Алеко

Прокурор сочла вину подсудимой в инкриминируемых деяниях доказанной. И попросила суд назначить Алеко наказание в виде 12 лет лишения свободы. А также оштрафовать ее на 40 миллионов рублей и на 10 лет лишить права занимать деятельность руководителя в учреждениях культуры.