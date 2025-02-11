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12 лет тюрьмы и 40 млн штрафа: в суде Владивостока идут прения сторон по делу Анны Алеко

Сегодня, 11 февраля, гособвинитель прокуратуры Фрунзенского района Владивостока выступила в прениях по уголовному делу в отношении бывшего директора Приморской краевой филармонии Анны Алеко.

Источник: Заксобрание Приморского края

Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Прокурор сочла вину подсудимой в инкриминируемых деяниях доказанной. И попросила суд назначить Алеко наказание в виде 12 лет лишения свободы. А также оштрафовать ее на 40 миллионов рублей и на 10 лет лишить права занимать деятельность руководителя в учреждениях культуры.

Кроме того, гособвинитель потребовала взыскать с Алеко 5 093 600 рублей, которые она получила незаконным путем, и в счет этой суммы конфисковать имущество подсудимой. Речь идет об автомобиле, земельном участке и жилом доме.

Сторона защиты пока не выступала в прениях. Итоговое решение по делу будет принято после обсуждения в совещательной комнате.

Напомним, согласно материалам уголовного дела, фигурантка, будучи директорском культурного учреждения, получила взятку — 3,5 миллиона рублей от руководителя компании «Интегра». С 2018 по 2019 год она подписала с организацией ряд договоров на поставку оборудования и музыкальных инструментов на общую сумму 44,8 миллиона рублей. Контракты заключили без торгов.