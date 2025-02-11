Реабилитация пластика и пошлины на алюминий: новые указы Трампа

Пошлины на алюминий и сталь
Трамп принял решение о введении 25% тарифов на импорт стали и алюминия в США. Исключений для каких-либо производителей или стран президент не сделал.
«Это большое дело — начало возвращения богатства Америке. Пришло время нашим великим отраслям вернуться в Америку», — приводят слова Трампа о документе «Ведомости».
Президент США ввел пошлины всего через неделю после того, как заявил, что поставит на паузу введение новых тарифов для товаров из Канады и Мексики. Эти страны и Бразилия являются одними из основных поставщиков металлов в Штаты. Однако главной целью Трампа при введении пошлин на сталь был Китай: КНР считается крупнейшим производителем сплавов железа.
Пошлины на алюминий коснутся Китая, Канады, Мексики, ОАЭ, Южной Кореи, Бахрейна, Аргентины, ЮАР, Австралии и Индии. По данным Morgan Stanley, в 2023 году Штаты импортировали 82% алюминия, часть импортной стали достигала 17%.
Ввод пошлин на ввозимые металлы — не новая ограничительная мера для Трампа. Он уже устанавливал высокие тарифы на сталь и алюминий в период своего первого срока президентства. Но от пошлин освобождались Канада, Мексика, Южная Корея, Бразилия, Аргентина, Австралия и страны ЕС. Тогда смягчение тарифной политики для импорта пролоббировали представители американского бизнеса, заинтересованные в поставках металлов. Однако позже Трамп все-таки ввел пошлины в отношении ЕС, Канады и Мексики. При Байдене часть тарифов сняли.
Упразднение ограничений на коррупцию за границей
Президент США подписал указ, который отменил ряд положений Закона о борьбе с коррупцией за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). Этот документ запрещает американскому бизнесу подкупать иностранных чиновников. Трамп упразднил ограничение, так как считает, что оно ставит компании из США в невыгодное положение и мешает конкурировать с бизнесом из других стран.
«Нужно мужество, чтобы подписать это, потому что, когда ты подписываешь [что-то подобное], получаешь только плохие отзывы в прессе. На бумаге это выглядит хорошо, но на практике это катастрофа. Это означает, что, если американец приезжает в другую страну и начинает вести там бизнес — законно, легитимно или иначе — это почти гарантированное расследование… обвинение. И из-за этого никто не хочет вести дела с американцами», — объяснил свою позицию американский лидер.
Согласно указу Трампа, генеральный прокурор США Пэм Бонди поставит на паузу исполнение закона о борьбе с коррупцией за границей до получения новых распоряжений со стороны Белого дома, передают «Ведомости».
Реабилитация пластиковых трубочек
Дональд Трамп также аннулировал экологические инициативы Джо Байдена — снова разрешил использование пластиковых трубочек в госучреждениях. Свое решение президент объяснил тем, что бумажные трубочки «не работают».
Американский лидер поделился своим опытом использования целлюлозных аксессуаров для напитков. По его словам, они «ломаются, разваливаются», быстро размокают в горячем чае или кофе.
Ограничение на использование пластиковых трубочек в общепите ввел бывший президент США Джо Байден. Он подписал указ о поэтапном отказе от пластиковой посуды в федеральных учреждениях к 2027 году и полном запрете на посуду из пластика во всех федеральных землях к 2032 году, а во всех федеральных агентствах — к 2035 году.