Лукашенко: заседание Всебелорусского народного собрания состоится в апреле

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 11 февраля 2025 года, во время заседания Президиума ВНС сказал, что заседание Всебелорусского народного собрания состоится в апреле, пишет БелТА.
Глава государства обратил внимание на то, что начало 2025 года в Беларуси выдалось довольно активным в общественно-политическом плане.
— Вслед за электоральной кампанией на апрель запланировано проведение очередного заседания Всебелорусского народного собрания, — подчеркнул президент Беларуси.
По его словам, Президиум 11 февраля даст начало подготовке к указанному важнейшему государственному мероприятию. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе будет проводиться во второй раз. Вместе с тем он напомнил, что в общей сложности состоялось уже семь собраний. Президент уточнил, что, согласно Конституции, ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем первом визите в Израиль: «Я помню свой первый визит в Израиль, когда наши негодяи здесь пытались мне приписать антисемитизм».
Тем временем глава государства сказал, в чем чувствует себя виновато и неуютно.
Кроме того, президент сказал, как привыкли жить белорусы.