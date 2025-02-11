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Лукашенко: заседание Всебелорусского народного собрания состоится в апреле

Лукашенко анонсировал проведение заседания Всебелорусского народного собрания в апреле 2025.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 11 февраля 2025 года, во время заседания Президиума ВНС сказал, что заседание Всебелорусского народного собрания состоится в апреле, пишет БелТА.

Глава государства обратил внимание на то, что начало 2025 года в Беларуси выдалось довольно активным в общественно-политическом плане.

— Вслед за электоральной кампанией на апрель запланировано проведение очередного заседания Всебелорусского народного собрания, — подчеркнул президент Беларуси.

По его словам, Президиум 11 февраля даст начало подготовке к указанному важнейшему государственному мероприятию. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе будет проводиться во второй раз. Вместе с тем он напомнил, что в общей сложности состоялось уже семь собраний. Президент уточнил, что, согласно Конституции, ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своем первом визите в Израиль: «Я помню свой первый визит в Израиль, когда наши негодяи здесь пытались мне приписать антисемитизм».

Тем временем глава государства сказал, в чем чувствует себя виновато и неуютно.

Кроме того, президент сказал, как привыкли жить белорусы.