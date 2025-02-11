Лукашенко: заседание Всебелорусского народного собрания состоится в апреле

По его словам, Президиум 11 февраля даст начало подготовке к указанному важнейшему государственному мероприятию. Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что Всебелорусское народное собрание в новом конституционном статусе будет проводиться во второй раз. Вместе с тем он напомнил, что в общей сложности состоялось уже семь собраний. Президент уточнил, что, согласно Конституции, ВНС отводится стратегическая роль по всеобъемлющей защите суверенитета Беларуси.