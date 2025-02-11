Зинаида Неярохина снова возглавила Гордуму Ростова — спустя менее получаса после отставки

Сегодня же, в рамках 30-го заседания Думы, депутаты внесли изменения в документ, определяющий структуру представительного органа Ростова. В частности, теперь должность главы Думы будет звучать короче — из нее убрана вторая часть «глава города Ростова-на-Дону», а также сокращены должностные полномочия в этой части.