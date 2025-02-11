Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зинаида Неярохина снова возглавила Гордуму Ростова — спустя менее получаса после отставки

Ростовская область, 11 февраля 2025. DON24.RU. Зинаида Неярохина снова возглавила Ростовскую-на-Дону городскую Думу.

За ее кандидатуру на должность председателя представительного органа донской столицы, предложенную фракцией партии «Единая Россия», проголосовало большинство народных избранников — 33 присутствовавших на заседании депутата.

Представители всех думских фракций высказали слова поддержки в ее адрес.

Выборы прошли сегодня сразу же вслед за принятием отставки Неярохиной.

Ранее она поясняла, что подает в отставку, чтобы ускорить процедуру объявления конкурса на замещение освободившегося кресла главы администрации Ростова.

Сегодня же, в рамках 30-го заседания Думы, депутаты внесли изменения в документ, определяющий структуру представительного органа Ростова. В частности, теперь должность главы Думы будет звучать короче — из нее убрана вторая часть «глава города Ростова-на-Дону», а также сокращены должностные полномочия в этой части.

Как ожидается, сегодня же Дума объявит о начале процедуры конкурса на замещение должности главы администрации Ростова. После отставки Алексея Логвиненко эти обязанности временно исполняет бывший вице-губернатор региона Александр Скрябин.