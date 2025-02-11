Зинаида Неярохина снова возглавила Гордуму Ростова — спустя менее получаса после отставки

За ее кандидатуру на должность председателя представительного органа донской столицы, предложенную фракцией партии «Единая Россия», проголосовало большинство народных избранников — 33 присутствовавших на заседании депутата.
Представители всех думских фракций высказали слова поддержки в ее адрес.
Выборы прошли сегодня сразу же вслед за принятием отставки Неярохиной.
Ранее она поясняла, что подает в отставку, чтобы ускорить процедуру объявления конкурса на замещение освободившегося кресла главы администрации Ростова.
Сегодня же, в рамках 30-го заседания Думы, депутаты внесли изменения в документ, определяющий структуру представительного органа Ростова. В частности, теперь должность главы Думы будет звучать короче — из нее убрана вторая часть «глава города Ростова-на-Дону», а также сокращены должностные полномочия в этой части.
Как ожидается, сегодня же Дума объявит о начале процедуры конкурса на замещение должности главы администрации Ростова. После отставки Алексея Логвиненко эти обязанности временно исполняет бывший вице-губернатор региона Александр Скрябин.