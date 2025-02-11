В Ростове объявили конкурс на должность главы города, депутаты выберут его 11 марта

Ростовская область, 11 февраля 2025. DON24.RU. В Ростове объявили конкурс на должность главы города. Как решили на 30-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы, он пройдет 11 марта. Прием документов на рассмотрение будет осуществляться до 5 марта.