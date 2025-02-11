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В Ростове объявили конкурс на должность главы города, депутаты выберут его 11 марта

Ростовская область, 11 февраля 2025. DON24.RU. В Ростове объявили конкурс на должность главы города. Как решили на 30-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы, он пройдет 11 марта. Прием документов на рассмотрение будет осуществляться до 5 марта.

Источник: Don24.ru

Второй этап, состоящий из оценки документов об образовании кандидатов, профессионального тестирования и собеседования, запланирован на 10 марта.

Одним из возможных кандидатов на пост главы города является бывший вице-губернатор региона Александр Скрябин, который после отставки сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко принял бразды правления, став и. о. главы администрации донской столицы.

Ранее заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской Думы Татьяна Георгиева рассказала, что главой может даже стать человек без образования, достигший 18 лет.