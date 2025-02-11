В Ростове объявили конкурс на должность главы города, депутаты выберут его 11 марта

Второй этап, состоящий из оценки документов об образовании кандидатов, профессионального тестирования и собеседования, запланирован на 10 марта.
Одним из возможных кандидатов на пост главы города является бывший вице-губернатор региона Александр Скрябин, который после отставки сити-менеджера Ростова Алексея Логвиненко принял бразды правления, став и. о. главы администрации донской столицы.
Ранее заместитель председателя Ростовской-на-Дону городской Думы Татьяна Георгиева рассказала, что главой может даже стать человек без образования, достигший 18 лет.