Фицо: Украина получает газ транзитом через Словакию

Фицо также заявил, что Евросоюз обеспокоен действиями президента США Дональда Трампа, и в этой связи напомнил о его подходе к Гренландии, входящей в состав Дании. «Сейчас я немного преувеличу, но можем ли мы себе представить, что ЕС встанет на защиту Дании также как было в случае Украины? Ни в коем случае», — сказал премьер.