Фицо: Украина получает газ транзитом через Словакию

БРАТИСЛАВА, 11 февраля. /ТАСС/. Украина получает газ транзитом через Словакию, его поставки осуществляют зарубежные фирмы. Об этом сообщил словацкий премьер Роберт Фицо.
«Газ на Украину поступает через резервный трубопровод. Без этого газа Украина бы замерзла, но Словакия к этому не имеет отношения. Поставщиками являются зарубежные фирмы», — написал он на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Словакия, по словам премьера, имеет моральное право рассматривать варианты прекращения прокачивания иностранными компаниями газа в ежедневном объеме около 7,5 млн куб. м. «Эти иностранные поставки из Европы на Украину еще более увеличивают давление на [повышение] цен газа. Европа делает из себя дурака. Украина может ей нанести какой пожелает ущерб. Европа же [ничего] не может [сделать] Украине», — полагает Фицо.
Премьер вновь выразил мнение, что Запад конфликтом на Украине стремится ослабить РФ. «Этого не произойдет», — отметил он. Украина за происходящее, по его словам, «заплатит наибольшую цену».
Фицо также заявил, что Евросоюз обеспокоен действиями президента США Дональда Трампа, и в этой связи напомнил о его подходе к Гренландии, входящей в состав Дании. «Сейчас я немного преувеличу, но можем ли мы себе представить, что ЕС встанет на защиту Дании также как было в случае Украины? Ни в коем случае», — сказал премьер.