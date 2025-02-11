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В Эстонии у границы с Россией развернули подразделение армии США

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Подразделение армии США развернуто на эстонской военной базе у границы с Россией, сообщает телерадиовещательная компания ERR.

Источник: © РИА Новости

В сентябре 2024 года ERR сообщала, что Эстония открыла новую военную базу у границы с Россией, получившую название Reedo. По информации телерадиовещательной компании, новая база может вместить до 1 тысячи человек. Отмечалось, что базу предполагается использовать в качестве «точки сбора для приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО».

«После торжественной церемонии, прошедшей на базе Reedo недалеко от города Выру, пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде», — говорится в сообщении.

Как сообщил программе «Актуальная камера» ERR командир второй пехотной бригады ВС Эстонии подполковник Антти Вильясте, прикрепленный к базе эскадрон армии США является разведывательным. Он отметил, что подразделение будет принимать участие во всех пехотных учениях на базе.

Отмечается, что подразделение армии США развернуто на эстонской базе в ротационном режиме до сентября 2025 года.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.