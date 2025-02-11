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Лукашенко сказал, от чего зависит доверие белорусского народа

Лукашенко пояснил, от чего именно зависит доверие белорусов.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 февраля на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания сказал, от чего зависит доверие белорусского народа. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко подчеркнул, если в Беларуси хотят иметь эффективное государство, то следует начинать с оптимизации управленческих процессов, а также тотальной дебюрократизации, железной исполнительской дисциплины.

— В конечном счете от этого зависит доверие народа, — заявил глава государства.

Президент Беларуси также подчеркнул, что все то, что было обещано в период президентской кампании, следует обязательно реализовать.

— И мы это сделаем, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как привыкли жить белорусы.

Тем временем глава государства сказал, в чем чувствует себя виновато и неуютно.

А еще Лукашенко сказал, когда состоится его встреча с Папой Римским.

Кроме того, Лукашенко рассказал о своем первом визите в Израиль: "Я помню свой первый визит в Израиль, когда наши негодяи здесь пытались мне приписать антисемитизм.