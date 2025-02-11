Лукашенко сказал, от чего зависит доверие белорусского народа

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 февраля на заседании Президиума Всебелорусского народного собрания сказал, от чего зависит доверие белорусского народа. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Александр Лукашенко подчеркнул, если в Беларуси хотят иметь эффективное государство, то следует начинать с оптимизации управленческих процессов, а также тотальной дебюрократизации, железной исполнительской дисциплины.
— В конечном счете от этого зависит доверие народа, — заявил глава государства.
Президент Беларуси также подчеркнул, что все то, что было обещано в период президентской кампании, следует обязательно реализовать.
— И мы это сделаем, — акцентировал внимание Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как привыкли жить белорусы.
Тем временем глава государства сказал, в чем чувствует себя виновато и неуютно.
А еще Лукашенко сказал, когда состоится его встреча с Папой Римским.
Кроме того, Лукашенко рассказал о своем первом визите в Израиль: "Я помню свой первый визит в Израиль, когда наши негодяи здесь пытались мне приписать антисемитизм.