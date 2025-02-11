Станет ли Маск «делателем королей»: мнение эксперта

Аппетиты Маска
Илон Маск уже обозначил свои предпочтения. Так, он поддерживает «Альтернативу для Германии» в ФРГ, партию Reform UK и ее лидера Найджела Фаража в Британии, а также основателя радикальной группировки «Лига английской обороны» Томми Робинсона. И навряд ли Маск остановится на этом, считает политолог Максим Минаев.
Он уже проявил внимание к обстановке в ЮАР, связанной с экспроприацией местными властями земель белых фермеров-африканеров. Не исключено, что именно историческая родина Маска, Южная Африка, станет ещё одной точкой приложения его внешнеполитических усилий.
Политическая реальность
Эксперт считает, что пока претензии Маска на роль кингмейкера не соответствуют политическим реалиям: навряд ли кто-то из его списка сможет прийти к власти в скором времени.
АдГ в Германии все еще остается на втором месте и включение ее в правящую коалицию маловероятно. Шансы, что действующий кабинет министров в Британии уйдет в отставку, также невелики. Более того, нынешний премьер уже заявил Трампу о своей лояльности, несмотря на идейные разночтения с американским Белым домом.