Станет ли Маск «делателем королей»: мнение эксперта

АдГ в Германии все еще остается на втором месте и включение ее в правящую коалицию маловероятно. Шансы, что действующий кабинет министров в Британии уйдет в отставку, также невелики. Более того, нынешний премьер уже заявил Трампу о своей лояльности, несмотря на идейные разночтения с американским Белым домом.