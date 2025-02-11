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Станет ли Маск «делателем королей»: мнение эксперта

Илон Маск, занимающий важный пост в администрации Трампа, похоже, мечтает стать влиятельным игроком в мировой политике. Он хочет оказывать влияние на международные политические процессы, примеряя роль так называемого кингмейкера — «делателя королей»: в зависимости от интересов США, укреплять позиции одних политических лидеров и снижать поддержку других. История знает такие примеры. В XV веке это был Ричард Невилл, граф Уорик — самый могущественный лорд Англии в те времена.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Аппетиты Маска

Илон Маск уже обозначил свои предпочтения. Так, он поддерживает «Альтернативу для Германии» в ФРГ, партию Reform UK и ее лидера Найджела Фаража в Британии, а также основателя радикальной группировки «Лига английской обороны» Томми Робинсона. И навряд ли Маск остановится на этом, считает политолог Максим Минаев.

Он уже проявил внимание к обстановке в ЮАР, связанной с экспроприацией местными властями земель белых фермеров-африканеров. Не исключено, что именно историческая родина Маска, Южная Африка, станет ещё одной точкой приложения его внешнеполитических усилий.

Максим Минаев
кандидат политических наук, руководитель Отдела внешнеполитических исследований Центра политической конъюнктуры

Политическая реальность

Эксперт считает, что пока претензии Маска на роль кингмейкера не соответствуют политическим реалиям: навряд ли кто-то из его списка сможет прийти к власти в скором времени.

АдГ в Германии все еще остается на втором месте и включение ее в правящую коалицию маловероятно. Шансы, что действующий кабинет министров в Британии уйдет в отставку, также невелики. Более того, нынешний премьер уже заявил Трампу о своей лояльности, несмотря на идейные разночтения с американским Белым домом.