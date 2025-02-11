Погранслужба Украины назвала Беларусь источником угроз

Он подчеркнул, что никаких нестандартных ситуаций на этом направлении в последнее время не зафиксировано. Не было, по его словам, и перемещений техники или личного состава белорусской армии в непосредственной близости от государственного рубежа.
В то же время, это направление, как прежде, для нас остается источником угрозы. Это направление является приоритетным для наращивания оборонительных возможностей непосредственно по линии границы.
Он отметил, что украинская сторона создает инженерные укрепления, в приграничных районах обустраиваются и расширяются линии фортификации. Демченко заверил, что подобные работы проводятся на всей протяженности границы с Беларусью.
При этом в эфире ТВ продемонстрировали заграждения из колючей проволоки, а также бочек из-под горючего (на водной границе), были показаны таблички «Осторожно мины!» и бетонные «зубы дракона».
Демченко сообщил, что на границе находятся подразделения различный силовых структур Украины: от ВСУ до Нацгвардии.
Отвечая на вопросы, представитель украинского погранведомства подтвердил, что на различных направлениях граждане Украины продолжают попытки нелегально покинуть страну.
Ранее, 28 января, пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил журналистам, что белорусская погранслужба готова в самые кратчайшие сроки и в полном объеме возобновить международное сообщение с Украиной.