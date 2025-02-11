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Погранслужба Украины назвала Беларусь источником угроз

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Ситуация на украинско-белорусской границе в целом не изменилась, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире украинского телемарафона.

Источник: Sputnik.by

Он подчеркнул, что никаких нестандартных ситуаций на этом направлении в последнее время не зафиксировано. Не было, по его словам, и перемещений техники или личного состава белорусской армии в непосредственной близости от государственного рубежа.

В то же время, это направление, как прежде, для нас остается источником угрозы. Это направление является приоритетным для наращивания оборонительных возможностей непосредственно по линии границы.

сказал Демченко

Он отметил, что украинская сторона создает инженерные укрепления, в приграничных районах обустраиваются и расширяются линии фортификации. Демченко заверил, что подобные работы проводятся на всей протяженности границы с Беларусью.

При этом в эфире ТВ продемонстрировали заграждения из колючей проволоки, а также бочек из-под горючего (на водной границе), были показаны таблички «Осторожно мины!» и бетонные «зубы дракона».

Демченко сообщил, что на границе находятся подразделения различный силовых структур Украины: от ВСУ до Нацгвардии.

Отвечая на вопросы, представитель украинского погранведомства подтвердил, что на различных направлениях граждане Украины продолжают попытки нелегально покинуть страну.

Ранее, 28 января, пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский заявил журналистам, что белорусская погранслужба готова в самые кратчайшие сроки и в полном объеме возобновить международное сообщение с Украиной.