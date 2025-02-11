Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Значительная часть Украины хочет стать Россией, заявил Песков

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Значительная часть Украины хочет стать Россией, и это факт, который уже подтвердила история, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна «может стать Россией в какой-то день».

«То, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, — это факт. Это факт, который случился на земле, четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию, — это во многом корреспондируется со словами президента Трампа», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как восприняли заявление Трампа в Кремле.