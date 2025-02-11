«То, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, — это факт. Это факт, который случился на земле, четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию, — это во многом корреспондируется со словами президента Трампа», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как восприняли заявление Трампа в Кремле.