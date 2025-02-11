В интервью Зарубину Путин заявил, что Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при бывшем президенте США Джо Байдене. Он отметил, что европейским элитам больше нравился Байден, потому что у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому европейские политические элиты вмешивались в предвыборный процесс в США и боролись с Трампом, а после его победы на президентских выборах растерялись, заключил президент РФ.