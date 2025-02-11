Песков прокомментировал цитирование Трампом Путина

Ранее Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием Путина о том, что американский лидер быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами, которые «встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».
«Не думаю», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли считать это цитирование как сигнал о сближении позиций РФ и США, а также о приближении встречи на высшем уровне.
Речь идет о статье телеканала CNBC от 3 февраля с заголовком «Путин заявил, что “Европа встанет у ноги хозяина” в то время, как пошлины Трампа тревожат союзников». В ней приводятся цитаты из интервью Путина с тележурналистом программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлом Зарубиным. Упоминается, что цитаты были взяты у РИА Новости.
В интервью Зарубину Путин заявил, что Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при бывшем президенте США Джо Байдене. Он отметил, что европейским элитам больше нравился Байден, потому что у Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому европейские политические элиты вмешивались в предвыборный процесс в США и боролись с Трампом, а после его победы на президентских выборах растерялись, заключил президент РФ.