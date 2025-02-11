Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальник Главгосэкспертизы объяснил, зачем в Новосибирске открыли теротдел

В регионе реализуют крупные инвестиционные проекты. На некоторых есть проблемы.

11 февраля в Новосибирске открылся международный форум «Сибирская строительная неделя-2025». Участие в нем принимают представители федеральных министерств и ведомств, в том числе начальник Главгосэкспертизы Игорь Манылов. Он обсудил с губернатором первые результаты работы территорильного отдела, который был открыт в Новосибирске в сентябре 2024 года.

Решение об открытии этого подразделения было принято во время переговоров на «Сибирской строительной неделе-2024». Отвечая на вопрос журналистов какие задачи, решает территориальный отдела, Игорь Манылов сказал следующее:

«В Новосибирской области высокая строительная активность. И наше присутствие здесь необходимо. Поэтому и был открыт это небольшой, но продуктивный офис. В принципе у него нет своей собственной нагрузки, это площадка, которая встроена в нашу общую федеральную систему. Конечно, мы ее ориентируем на то чтобы работать с сибирским регионом с Дальним востоком, учитывая разницу часовых поясов. Здесь очень хороший кадровый потенциал, собрана хорошая команда. Практически все ключевые объекты, которые идут по главной экспертизе и касаются регионов, проходят через эти руки и головы. Поэтому можно сказать, что ни один объект мимо не пройдет».