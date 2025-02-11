Начальник Главгосэкспертизы объяснил, зачем в Новосибирске открыли теротдел

«В Новосибирской области высокая строительная активность. И наше присутствие здесь необходимо. Поэтому и был открыт это небольшой, но продуктивный офис. В принципе у него нет своей собственной нагрузки, это площадка, которая встроена в нашу общую федеральную систему. Конечно, мы ее ориентируем на то чтобы работать с сибирским регионом с Дальним востоком, учитывая разницу часовых поясов. Здесь очень хороший кадровый потенциал, собрана хорошая команда. Практически все ключевые объекты, которые идут по главной экспертизе и касаются регионов, проходят через эти руки и головы. Поэтому можно сказать, что ни один объект мимо не пройдет».