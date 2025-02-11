Во Внуково приземлился самолет, который связывают со спецпосланником Трампа

Информация на странице рейса о местах вылета и прилета указана как недоступная, однако по карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Вашингтона, а около 10:17 мск он находится у аэропорта Внуково.
Пользователи в соцсети X предполагают, что самолет может принадлежать Уиткоффу. А в начале декабря после встречи Трампа с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном пользователи X сообщали, что такой самолет вылетал из Парижа во Флориду.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не располагает информацией о якобы прилете в Москву спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Уиткоффа, которого называют внештатным советником Трампа, никаких контактов не планируется.
Ранее журналист пула Белого дома Джарретт Реншоу ошибочно опубликовал сообщение о назначении Стива Уиткоффа специальным представителем США по России и Украине, а также о том, что Трамп выразил намерение положить конец конфликту между странами. Позднее Реншоу удалил свою публикацию, объяснив это ошибкой.