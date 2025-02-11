В Баку начали демонтировать надписи со здания Русского дома

Глава Россотрудничества Евгений Примаков, со своей стороны, рассказал, что собственник помещения, которое арендует Русский дом, продает его и предлагает съехать в течение полутора месяцев. По словам Примакова, Москва не раз обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа.