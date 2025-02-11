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Репост Трампом слов Путина и урегулирование на Украине. Темы брифинга Пескова

Репост президентом США Дональдом Трампом публикации со словами российского лидера Владимира Путина, урегулирование на Украине и отношения между Арменией и Азербайджаном стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле рабочую встречу с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.

О репосте Трампом слов Путина

Тот факт, что американский президент Дональд Трамп репостнул публикацию со словами Путина об отношениях США и Европы, вряд ли говорит о сближении позиций Москвы и Вашингтона.

Внимание властей США к заявлениям российского важно для того, чтобы Вашингтон понимал позицию Москвы по глобальным проблемам: «Заявления Владимира Владимировича наблюдают и анализируют во всем мире. С точки зрения понимания нашего подхода к глобальным событиям очень важно, что это делают и в Вашингтоне».

Об Украине

Кремль не стал раскрывать, поступают ли от новой администрации США конкретные предложения по украинскому урегулированию: «Пока нам добавить нечего».

Значительная часть Украины хотела бы вернуться в состав России и, как показывает ситуация, уже это сделала: «Это факт, который случился на земле: четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию».

Это «во многом корреспондируется со словами президента Трампа», который не исключил, что однажды Украина может стать Россией.

О возможности визита спецпосланника Трампа

У Кремля нет информации о якобы прилете в Россию спецпосланника президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа: «Нет, никакой информации нет и никаких контактов у нас не планируется».

Взаимодействие двух стран по линиям разных ведомств «действительно интенсифицировались», но в данном случае «по украинскому урегулированию ничего».

Об отношениях Армении и Азербайджана

Москва сохраняет готовность помочь урегулированию между Ереваном и Баку, но будет приветствовать и их самостоятельные усилия: «И Ереван, и Баку способны уже сами продолжать переговоры до финализации этого процесса».

Для России важны мир и предсказуемость на Южном Кавказе, превращение региона в территорию «благоденствия и сотрудничества».

Песков Дмитрий