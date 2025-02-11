Значительная часть Украины хотела бы вернуться в состав России и, как показывает ситуация, уже это сделала: «Это факт, который случился на земле: четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию».