ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет в Кремле рабочую встречу с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой.
О репосте Трампом слов Путина
Тот факт, что американский президент Дональд Трамп репостнул публикацию со словами Путина об отношениях США и Европы, вряд ли говорит о сближении позиций Москвы и Вашингтона.
Внимание властей США к заявлениям российского важно для того, чтобы Вашингтон понимал позицию Москвы по глобальным проблемам: «Заявления Владимира Владимировича наблюдают и анализируют во всем мире. С точки зрения понимания нашего подхода к глобальным событиям очень важно, что это делают и в Вашингтоне».
Об Украине
Кремль не стал раскрывать, поступают ли от новой администрации США конкретные предложения по украинскому урегулированию: «Пока нам добавить нечего».
Значительная часть Украины хотела бы вернуться в состав России и, как показывает ситуация, уже это сделала: «Это факт, который случился на земле: четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию».
Это «во многом корреспондируется со словами президента Трампа», который не исключил, что однажды Украина может стать Россией.
О возможности визита спецпосланника Трампа
У Кремля нет информации о якобы прилете в Россию спецпосланника президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа: «Нет, никакой информации нет и никаких контактов у нас не планируется».
Взаимодействие двух стран по линиям разных ведомств «действительно интенсифицировались», но в данном случае «по украинскому урегулированию ничего».
Об отношениях Армении и Азербайджана
Москва сохраняет готовность помочь урегулированию между Ереваном и Баку, но будет приветствовать и их самостоятельные усилия: «И Ереван, и Баку способны уже сами продолжать переговоры до финализации этого процесса».
Для России важны мир и предсказуемость на Южном Кавказе, превращение региона в территорию «благоденствия и сотрудничества».