«Украина была опустошена. Украинский парламент узаконил, что иностранцы, неграждане, могут покупать их землю, так что они потеряют свою страну физически. И целое поколение было уничтожено. И теперь американские политики говорят, что это ваша вина. Вы должны снизить призывной возраст до 18 лет. Я имею в виду, что меня как христианина это приводит в ярость и отталкивает. Как? Что это такое? По-моему, это самое отвратительное, что я когда-либо слышал», — сказал Такер Карлсон в интервью с отставным американским подполковником Дэниелом Дэвисом.