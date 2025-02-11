Захарова назвала цель приезда посла США в здание МИД России

В феврале запланирован визит спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где будет обсуждаться военный конфликт между Москвой и Киевом. После этого он посетит украинскую столицу, но в плане поездки нет посещения Москвы. Администрация Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО, писал The Telegraph. Келлог хочет выслушать мнение европейских лидеров о возможном мирном соглашении и их вкладе в этот процесс, сообщали источники издания.