В Балтийском округе назначили врио главы администрации. Пост заняла Ольга Матасова. Об этом сообщается на официальной странице администрации округа «ВКонтакте».
Сегодня, 11 февраля, по решению окружного Совета депутатов, в связи с применением к главе администрации Сергею Мельникову меры процессуального принуждения в виде заключения под стражу, исполнение его обязанностей в полном объёме временно возложили на его заместителя, начальника управления образования — Ольгу Матасову, — говорится в сообщении.
Временно исполнять обязанности председателя комитета городского хозяйства будет заместитель Максима Коваленко — Роман Парамонов.
«Ольга Игоревна и Роман Николаевич за время работы зарекомендовали себя как эффективные управленцы, пользующиеся уважением жителей нашего округа. Работа администрации муниципалитета продолжается, все запланированные мероприятия на 2025 год будут реализованы», — отметили в публикации.
Ранее главу администрации Балтийска Сергея Мельникова задержали по подозрению в получении взятки. В отношении чиновника возбудили уголовное дело. По версии следствия, 15 января Мельников получил деньги от своего заместителя Максима Коваленко за «общее покровительство и попустительство по службе». Размер взятки составил 575 тысяч рублей. Его заключили под стражу до 7 апреля 2025 года.
Мельникова подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Коваленко подозревается в совершение передачи взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Его также заключили под стражу до 7 апреля.
Сергей Мельников пришёл в администрацию Балтийского округа в 2017 году. До этого он занимал пост заместителя главы Калининграда Александра Ярошука.