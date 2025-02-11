В Балтийском округе назначили врио главы администрации

Ранее главу администрации Балтийска Сергея Мельникова задержали по подозрению в получении взятки. В отношении чиновника возбудили уголовное дело. По версии следствия, 15 января Мельников получил деньги от своего заместителя Максима Коваленко за «общее покровительство и попустительство по службе». Размер взятки составил 575 тысяч рублей. Его заключили под стражу до 7 апреля 2025 года.