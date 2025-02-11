Лукашенко принял с докладом постпреда Беларуси в ООН

Глава государства прежде всего поинтересовался у белорусского дипломата, как развивается ситуация в США после выборов и в чем особенность деятельности нынешнего президента Дональда Трампа. «Если у вас есть такие впечатления и информация соответствующая», — добавил Александр Лукашенко.
«И что происходит в Организации Объединенных Наций? Надо отдать должное, Дональд солидно встряхнул некоторые международные структуры. Как это отозвалось в Организации Объединенных Наций? И другие вопросы, которые касаются Беларуси в связи с этим», — сказал Президент.
После встречи с главой государства Валентин Рыбаков рассказал журналистам, что доложил о ситуации, которая складывается в Соединенных Штатах и в ООН. «ООН является не какой-то абстрактной, мифической площадкой. Это 193 государства. Разумеется, все то, что происходит в ООН, это отражение тех проблем, с которыми сталкивается каждая конкретная страна. С учетом огромного количества проблем в мире, конфликтов, войн, естественно, эта ситуация самым непосредственным образом оказывает воздействие на работу организации», — отметил дипломат.
«Постоянное представительство Республики Беларусь при ООН выполняет все поставленные задачи, продвигаем наши инициативы. Справляемся с этим достаточно успешно. Есть, разумеется, к чему еще стремиться. Какой-то враждебности, отторжения по отношению к нам мы не видим и не чувствуем. Представили даже самых недружественных государств понимают нашу позицию, понимают наши аргументы. Не обязательно соглашаются с ними в отдельных случаях, но нас слышат, и те, кто хотят с нами взаимодействовать, делают это очень-очень успешно, в том числе делегации не самых дружественных государств», — заявил Валентин Рыбаков.