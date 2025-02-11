Лукашенко принял с докладом постпреда Беларуси в ООН

«Постоянное представительство Республики Беларусь при ООН выполняет все поставленные задачи, продвигаем наши инициативы. Справляемся с этим достаточно успешно. Есть, разумеется, к чему еще стремиться. Какой-то враждебности, отторжения по отношению к нам мы не видим и не чувствуем. Представили даже самых недружественных государств понимают нашу позицию, понимают наши аргументы. Не обязательно соглашаются с ними в отдельных случаях, но нас слышат, и те, кто хотят с нами взаимодействовать, делают это очень-очень успешно, в том числе делегации не самых дружественных государств», — заявил Валентин Рыбаков.