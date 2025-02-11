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Виталий Хоценко провел встречу с замминистра обороны РФ Павлом Фрадковым

Стороны обсудили готовящуюся выставку военной техники в парке «Патриот».

Источник: пресс-служба Минобороны России

Сегодня, 11 февраля, губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с замминистра обороны России Павлом Фрадковым. Глава региона поблагодарил федерального чиновника за решение передать несколько десятков списанной военной техники Омску для выставки в парке «Патриот».

Парк «Патриот» планируют открыть для омичей и гостей города уже к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать 9 мая. Виталий Хоценко отметил важность появления парка в Омске.

Этот проект направлен на сохранение памяти о героических событиях Великой Отечественной Войны. Парк станет важным элементом патриотического воспитания молодежи.

В парке установят интерактивную стену памяти, мультимедийные звезды Победы, а также капсулу времени. Помимо этого, на территории парка разместят выставку военной техники с сенсорными столами у каждого экспоната.