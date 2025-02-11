Лукашенко спросил о Трампе у постпреда Беларуси в ООН

Белорусский лидер поинтересовался у дипломата о ситуации в США после выборов, а также деятельностью нового президента Дональда Трампа. Глава государства отметил, что отдает должное американскому коллеге, который «солидно встряхнул» некоторые международные структуры.
Что происходит в Организации Объединенных Наций? Надо отдать должное, Дональд солидно встряхнул некоторые международные структуры. Как это отозвалось в Организации Объединенных Наций? И другие вопросы, которые касаются Беларуси в связи с этим.
Трамп и ООН
Инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, победившего на выборах, состоялась 20 января 2025 года в Вашингтоне. Бывший глава Белого дома Джо Байден сложил полномочия.
Вступив в должность президента, Трамп подписал рекордное количество указов — 42, а также принял 115 кадровых решений. В начале февраля президент США подписал указ о переоценке американского участия в ЮНЕСКО и ООН, поскольку, по его словам, «организацией плохо управляют, она не делает свою работу».