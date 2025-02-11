Reuters: США хотят, чтобы европейские союзники закупали больше оружия для Украины

Согласно статье, официальные лица США, включая представителя Трампа по Украине Кита Келлога, на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности обсудят с европейскими союзниками возможные закупки оружия.
В понедельник Келлог отказался подтвердить его, но сказал: «США всегда хотели продавать оружие, произведенное в Америке, потому что это укрепляет нашу экономику». Он уточнил, что поставки оружия, ранее одобренные бывшим президентом Джо Байденом, по-прежнему поступают на Украину.
В последние дни официальные лица США неоднократно говорили о том, что администрация Трампа хочет вернуть миллиарды, потраченные Вашингтоном на конфликт на Украине, и что Европа должна сделать больше для оказания помощи.
Я думаю, что основополагающий принцип здесь заключается в том, что в будущем именно европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт.
Администрация Трампа уже несколько недель обсуждает, продолжать ли вооружать Украину и если да, то каким образом. Некоторые из его советников утверждают, что Вашингтон должен продолжать оказывать военную поддержку Киеву, особенно если мирные переговоры будут отложены до конца года. Неясно, планируют ли США просить европейские страны закупать американское оружие по коммерческим контрактам или напрямую из американских запасов. Выполнение некоторых коммерческих контрактов может занять годы.
Официальные лица США также надеются официально оформить сделку с Украиной по добыче полезных ископаемых, которая позволит США получить доступ к богатым запасам страны в обмен на дальнейшую помощь. Детали такой сделки не были обнародованы. Разработка запасов Украины, вероятно, займет годы, и США не смогут сразу получить прибыль от продаж. Но администрация Трампа рассматривает сделку как важнейший компонент своей политики в отношении Украины.
«Я бы не сказал, что мы находимся в начале процесса достижения мира, потому что пока мы все тщательно продумываем. Мы хотим донести наши ожидания до союзников, и, что еще более важно, услышать их мнение», — сказал Келлог в преддверии Мюнхенской конференции.