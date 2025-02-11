Reuters: США хотят, чтобы европейские союзники закупали больше оружия для Украины

«Я бы не сказал, что мы находимся в начале процесса достижения мира, потому что пока мы все тщательно продумываем. Мы хотим донести наши ожидания до союзников, и, что еще более важно, услышать их мнение», — сказал Келлог в преддверии Мюнхенской конференции.