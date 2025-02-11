Минобороны России сообщило об ударе по газо-энергетическому комплексу Украины

Ранее президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что Украина согласилась оплатить уже предоставленную военную помощь США с помощью редкоземельных металлов. Сделка оценивается в $500 млрд. США получат доступ к ресурсам вне зависимости от итогов конфликта. Однако он отметил, что Украина интересна не только с точки зрения ценных металлов, но и нефти и газа. При этом более 70% запасов ископаемых приходится на вошедшие в состав России ДНР и ЛНР, а также на Днепропетровскую область, а сегодня были поражены несколько месторождений газа.