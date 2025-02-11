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Русский дом в Баку приостановил свою деятельность

БАКУ, 11 фев — РИА Новости. Представительство Россотрудничества (Русский дом) в столице Азербайджана приостанавливает свою работу, соответствующие меры уже принимаются, сообщили в представительстве российского ведомства в Баку.

Источник: © РИА Новости

«В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества — Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности», — говорится в заявлении представительства в соцсетях.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков ранее заявил, что собственник помещения в Баку, которое арендует Русский дом, продает это помещение и предлагает Русскому дому съехать в течение полутора месяцев. Он также рассказал, что МИД Азербайджана направил в Москву ноту с призывом прекратить деятельность Русского дома в Баку из-за отсутствия надлежащей регистрации. По словам Примакова, РФ неоднократно обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа.