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«Надо отдать должное». Лукашенко признал эффект от активности Трампа

Лукашенко назвал эффект от активности Трампа.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко спросил о президенте США Дональде Трампе у постпреда Беларуси в ООН Валентина Рыбакова, сообщает пресс-служба президента.

Так, принимая с докладом постпреда Беларуси в ООН, белорусский лидер спросил дипломата о ситуации в США после выборов. Кроме того, Лукашенко поинтересовался деятельностью Трампа. Кроме того, глава Беларуси отдал должное новому американскому президенту, который, как он считает, «встряхнул» международные структуры.

— Что происходит в Организации Объединенных Наций? Надо отдать должное, Дональд солидно встряхнул некоторые международные структуры, — сказал президент.

Еще Лукашенко просил, как активность Трампа отразилась на деятельности Организации Объединенных Наций. И попросил сказать о других вопросах, касающихся Беларуси, в связи с этим.

Напомним, ранее Александр Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».

Тем временем предприниматели Польши подадут иск против Сейма из-за закрытия погранпунктов на границе с Беларусью: «Потеряли миллионы долларов».