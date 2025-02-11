«Надо отдать должное». Лукашенко признал эффект от активности Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко спросил о президенте США Дональде Трампе у постпреда Беларуси в ООН Валентина Рыбакова, сообщает пресс-служба президента.
Так, принимая с докладом постпреда Беларуси в ООН, белорусский лидер спросил дипломата о ситуации в США после выборов. Кроме того, Лукашенко поинтересовался деятельностью Трампа. Кроме того, глава Беларуси отдал должное новому американскому президенту, который, как он считает, «встряхнул» международные структуры.
— Что происходит в Организации Объединенных Наций? Надо отдать должное, Дональд солидно встряхнул некоторые международные структуры, — сказал президент.
Еще Лукашенко просил, как активность Трампа отразилась на деятельности Организации Объединенных Наций. И попросил сказать о других вопросах, касающихся Беларуси, в связи с этим.
Напомним, ранее Александр Лукашенко возмутился выступлением Трампа на инаугурации: «Так нельзя».
Тем временем предприниматели Польши подадут иск против Сейма из-за закрытия погранпунктов на границе с Беларусью: «Потеряли миллионы долларов».