«Надо отдать должное». Лукашенко признал эффект от активности Трампа

Так, принимая с докладом постпреда Беларуси в ООН, белорусский лидер спросил дипломата о ситуации в США после выборов. Кроме того, Лукашенко поинтересовался деятельностью Трампа. Кроме того, глава Беларуси отдал должное новому американскому президенту, который, как он считает, «встряхнул» международные структуры.