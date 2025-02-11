Президент РФ Владимир Путин присвоил звание свердловскому министру культуры

Стоит отметить, что этим же указом президент РФ Владимир Путин удостоил ордена Дружбы московского бизнесмена Михаила Лифшица. Со Свердловской областью его связывает то, что он является председателем Совета директоров «Уральского турбинного завода». А супруга первого заместителя главы администрации президента Анна Громова удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Анна Витальевна является почетным гражданином города Алапаевска. В рамках работы в фонде «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» она часто посещает Свердловскую область. Один из ключевых проектов, которые она курирует, — филиал Свердловского областного краеведческого музея «Напольная школа в Алапаевске», организованная на месте пребывания перед гибелью святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны. В Алапаевске Громова презентовала православную энциклопедию Урала и брендированный вагон проекта «Императорский маршрут».