Президент РФ Владимир Путин присвоил звание свердловскому министру культуры

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В число награжденных попали пятеро свердловчан. Среди них — министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, бизнесмен Андрей Симановский, а также замдиректора клуба самбо и машинист электропоезда.
В соответствии с указом президента министру культуры Свердловской области Светлане Учайкиной присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Бизнесмен, владелец компании «Сима Ленд» Андрей Симановский удостоен ордена Дружбы. Сотрудник комбината «Электрохимприбор» Алексей Зайцев будет награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Машинист электропоезда СвЖД Александр Хохловкин указом президента удостоен знака отличия «За наставничество», а заместителю директора «Клуба самбо УГМК» Татьяне Пашковой присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры РФ».
Стоит отметить, что этим же указом президент РФ Владимир Путин удостоил ордена Дружбы московского бизнесмена Михаила Лифшица. Со Свердловской областью его связывает то, что он является председателем Совета директоров «Уральского турбинного завода». А супруга первого заместителя главы администрации президента Анна Громова удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Анна Витальевна является почетным гражданином города Алапаевска. В рамках работы в фонде «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» она часто посещает Свердловскую область. Один из ключевых проектов, которые она курирует, — филиал Свердловского областного краеведческого музея «Напольная школа в Алапаевске», организованная на месте пребывания перед гибелью святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны. В Алапаевске Громова презентовала православную энциклопедию Урала и брендированный вагон проекта «Императорский маршрут».