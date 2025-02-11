S&S: Япония больше недели следила за российской «Вишней» вблизи своих южных островов

По данным Японии, с 1 по 2 февраля судно двигалось с востока на запад, войдя в прилежащую зону к юго-востоку от Окинавы. А 4 февраля оно двинулось на северо-восток в прилежащую зону к юго-востоку от Кикайдзимы, острова в префектуре Кагосима. Прилежащая зона — это полоса шириной примерно в 20 километров за пределами 20-километровой территориальной границы государства, где прибрежное государство может осуществлять контроль в определенных законом областях.