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S&S: Япония больше недели следила за российской «Вишней» вблизи своих южных островов

Министерство обороны Японии в понедельник сообщило, что российское разведывательное судно провело более недели в водах вблизи южных островов Японии, включая Окинаву и Кюсю, пишет Stars and Stripes.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Japan's Joint Staff
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, судно класса «Вишня» (по кодификации НАТО) с бортовым номером 535 (средний разведывательный корабль «Карелия») было впервые замечено в 10 часов утра 1 февраля. Оно направлялось на юг примерно в 50 километрах к юго-востоку от острова Окинава, говорится в пресс-релизе Объединенного штаба Японии.

По данным Японии, с 1 по 2 февраля судно двигалось с востока на запад, войдя в прилежащую зону к юго-востоку от Окинавы. А 4 февраля оно двинулось на северо-восток в прилежащую зону к юго-востоку от Кикайдзимы, острова в префектуре Кагосима. Прилежащая зона — это полоса шириной примерно в 20 километров за пределами 20-километровой территориальной границы государства, где прибрежное государство может осуществлять контроль в определенных законом областях.

В период с пятницы по субботу судно было замечено плывущим с востока на запад в водах к востоку от префектуры Миядзаки на острове Кюсю, включая прилегающую зону. К воскресенью оно двигалось на запад через пролив Осуми в направлении Восточно-Китайского моря, говорится в пресс-релизе.

Министерство обороны Японии и Морские силы самообороны направили корабли и авиацию для наблюдения за судном, говорится в пресс-релизе.

По данным Объединенного штаба, это же судно 11—12 ноября прошлого года направлялось на юго-запад через Цусимский пролив (также известен как Восточный проход. — Прим. ред.), а затем 14 ноября прошло между островами Мияко и Окинава.

В последние месяцы российская военная активность вблизи Японии возросла.

11 ноября атомная подводная лодка класса «Ясень» прошла через пролив Лаперуза, который разделяет самый северный остров Японии Хоккайдо и российский остров Сахалин. По данным Объединенного штаба Японии, подводная лодка, сопровождаемая флотилией российских судов, была самой совершенной в своем роде из тех, что были замечены вблизи Японии.

За последние месяцы российские самолеты также неоднократно входили в воздушное пространство Японии или пролетали вблизи ее территории. 23 сентября самолет-разведчик Ил-38 трижды вторгался в воздушное пространство Японии. Это вынудило Токио поднять в воздух истребители, которые запускали сигнальные ракеты, чтобы отпугнуть российский самолет. 12 сентября два российских патрульных самолета Ту-142 впервые за пять лет совершили облет четырех основных островов Японии. 1 сентября в 30 километрах к северу от мыса Соя были замечены два корвета ВМФ России, которые направлялись на запад.