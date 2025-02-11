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Володин призвал релокантов покаяться на Красной площади

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что граждане, которые получали деньги из-за рубежа, должны признаться в этом и покаяться на Красной площади в Москве.

Источник: © РИА Новости

Володин на пленарном заседании Госдумы затронул вопрос о работе агентства США USAID.

«Видите, полмира оболванили. Это псевдодемократия. А в России осталась только настоящая демократия», — считает Володин.

«А вот те, кто деньги получал из-за рубежа, сейчас пускай публично возьмут, признаются и покаются на Красной площади. Вот. И партии, и общественные организации, правозащитники», — сказал председатель ГД.

По словам Володина, релоканты, которые уехали «в надежде, что их USAID будет финансировать там за рубежом, сейчас будут сидеть голодные, холодные».

Госдума