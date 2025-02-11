Володин призвал релокантов покаяться на Красной площади

Володин на пленарном заседании Госдумы затронул вопрос о работе агентства США USAID.
«Видите, полмира оболванили. Это псевдодемократия. А в России осталась только настоящая демократия», — считает Володин.
«А вот те, кто деньги получал из-за рубежа, сейчас пускай публично возьмут, признаются и покаются на Красной площади. Вот. И партии, и общественные организации, правозащитники», — сказал председатель ГД.
По словам Володина, релоканты, которые уехали «в надежде, что их USAID будет финансировать там за рубежом, сейчас будут сидеть голодные, холодные».