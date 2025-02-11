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Макрон не стал пожимать руку премьер-министру Индии Моди на саммите в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон не отреагировал на приветствие со стороны премьер-министра Индии Нарендры Моди во время международного саммита по искусственному интеллекту, который проходит в Париже.

Источник: Reuters

Этот инцидент попал в объектив камеры во время трансляции, которую вело агентство Associated Press.

В ходе мероприятия французский лидер тепло поприветствовал вице-президента США Джей Ди Вэнса, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Он также обменялся приветственными поцелуями с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако, когда премьер-министр Индии протянул ему руку для приветствия, Макрон не обратил на него внимания.

При этом Индия выступает соорганизатором саммита.

Ранее власти Франции заявили о планах инвестировать €109 млрд в изучение ИИ.

Макрон Эмманюэль