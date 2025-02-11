Макрон не стал пожимать руку премьер-министру Индии Моди на саммите в Париже

Этот инцидент попал в объектив камеры во время трансляции, которую вело агентство Associated Press.
В ходе мероприятия французский лидер тепло поприветствовал вице-президента США Джей Ди Вэнса, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Он также обменялся приветственными поцелуями с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако, когда премьер-министр Индии протянул ему руку для приветствия, Макрон не обратил на него внимания.
При этом Индия выступает соорганизатором саммита.
Ранее власти Франции заявили о планах инвестировать €109 млрд в изучение ИИ.