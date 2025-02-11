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В Канаде обещают сократить иностранную помощь, чтобы не допустить РФ и КНР в Арктику

Лидер канадских консерваторов Пьер Пуальевр пообещал расширить военное присутствие Канады в Арктике, поддержав призыв Дональда Трампа к усилению обороны, пишет South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Пуальевр, у которого в ближайшие месяцы есть все шансы одержать победу в гонке за пост премьер-министра Канады, в понедельник заявил, что сократит иностранную помощь, чтобы перенаправить эти средства на строительство военной базы в Арктике.

Когда я стану премьер-министром, мы восстановим наши вооруженные силы и вернем контроль над границей… мы вернем контроль над нашей Арктикой, чтобы не допустить туда Россию и Китай.

Пьер Пуальевр
лидер канадских консерваторов

В Канаде сейчас действует несколько военных баз, и 2000 местных рейнджеров-инуитов присматривают за пустынным замерзшим ландшафтом площадью более 4,4 миллиона квадратных километров.

Пуальевр пообещал построить по крайней мере еще одну военную базу, удвоить численность рейнджеров до 4000 человек и купить еще два полярных ледокола.

«Все эти улучшения будут финансироваться за счет резкого сокращения иностранной помощи, значительная часть которой направляется диктаторам, террористам и глобальной бюрократии», — заявил лидер канадской оппозиции журналистам в Икалуите, столице арктической территории Нунавут.

«Я верну наши деньги домой, значительно сократив эти расточительные и коррумпированные гранты, которые идут на иностранную помощь», — добавил он, не вдаваясь в подробности.

По последним имеющимся данным, в 2022—2023 финансовом году Канада направила на иностранную помощь в общей сложности 11,2 млрд долларов.

На эти деньги было профинансировано почти 3000 проектов в более чем 100 странах.