В Канаде обещают сократить иностранную помощь, чтобы не допустить РФ и КНР в Арктику

Пуальевр, у которого в ближайшие месяцы есть все шансы одержать победу в гонке за пост премьер-министра Канады, в понедельник заявил, что сократит иностранную помощь, чтобы перенаправить эти средства на строительство военной базы в Арктике.
Когда я стану премьер-министром, мы восстановим наши вооруженные силы и вернем контроль над границей… мы вернем контроль над нашей Арктикой, чтобы не допустить туда Россию и Китай.
В Канаде сейчас действует несколько военных баз, и 2000 местных рейнджеров-инуитов присматривают за пустынным замерзшим ландшафтом площадью более 4,4 миллиона квадратных километров.
«Все эти улучшения будут финансироваться за счет резкого сокращения иностранной помощи, значительная часть которой направляется диктаторам, террористам и глобальной бюрократии», — заявил лидер канадской оппозиции журналистам в Икалуите, столице арктической территории Нунавут.
«Я верну наши деньги домой, значительно сократив эти расточительные и коррумпированные гранты, которые идут на иностранную помощь», — добавил он, не вдаваясь в подробности.
На эти деньги было профинансировано почти 3000 проектов в более чем 100 странах.