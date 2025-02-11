Жителям Молдавии пообещали компенсации за рост тарифов на электроэнергию

Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило на заседании 3 января новые тарифы на электроэнергию и тепло. Тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 цента), для севера — до 4,68 лея (около 25 центов). Стоимость тепловой энергии также увеличилась. В столичном регионе тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере — до 2126 леев (118 долларов), а на юге — до 3222 леев (179 долларов).