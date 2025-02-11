Жителям Молдавии пообещали компенсации за рост тарифов на электроэнергию

Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило на заседании 3 января новые тарифы на электроэнергию и тепло. Тариф на электроэнергию для центра и юга республики вырос до 4,1 лея за киловатт-час (примерно 22 цента), для севера — до 4,68 лея (около 25 центов). Стоимость тепловой энергии также увеличилась. В столичном регионе тариф поднялся с 1824 до 2510 леев за гигакалорию (около 139 долларов), на севере — до 2126 леев (118 долларов), а на юге — до 3222 леев (179 долларов).
«С февраля 2025 года все семьи получат компенсации за электроэнергию, покрывающие повышение тарифа на первые 110 кВт/ч потребленной электроэнергии. Регистрация в системе компенсаций для этого не требуется», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.
Поясняется, что компенсации за январь выплачиваются с 10 февраля. Тем, кто получает их на банковскую карту, уже пришли уведомления. Остальные могут получить деньги в почтовых отделениях.
«За январь средний размер компенсаций за отопление и электроэнергию составил 1002 лея (53,2 доллара — ред.) на домохозяйство. В январе компенсации получило 751 181 домохозяйство. Компенсации за отопление за февраль и март продолжат получать семьи, зарегистрированные в системе. Их размер останется прежним», — отмечается в сообщении.
По данным правительства, компенсации выплачиваются при поддержке Европейского союза в течение 11 месяцев — с февраля по декабрь 2025 года.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.