Постпред в ООН Рыбаков сказал об отношении недружественных стран к Беларуси

Постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков рассказал об отношении к республике недружественных стран, передает БелТА.
В частности, дипломат заявил, что в ООН Беларусь не ощущает враждебности. И отметил, что аргументы, которые предоставляются Минском, понимают представители даже самых недружественных государств.
Еще Рыбаков обратил внимание на то, что постоянным представительством Беларуси при ООН выполняются все поставленные задачи, также продвигаются белорусские инициативы.
— Справляемся с этим достаточно успешно, — заметил он.
Рыбаков также подчеркнул, что в ООН не чувствуется ни враждебности, ни отторжения по отношению к Беларуси. Хотя и отметил, что есть к чему стремиться.
Белорусский дипломат заметил, что недружественные страны не обязательно соглашаются с аргументами Беларуси в отдельных случаях, однако республика услышана. В том числе и теми, кто хочет взаимодействовать и делают это очень-очень успешно. Здесь он указал, что сотрудничают со страной даже и «делегации не самых дружественных государств».
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