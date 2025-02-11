Постпред в ООН Рыбаков сказал об отношении недружественных стран к Беларуси

Белорусский дипломат заметил, что недружественные страны не обязательно соглашаются с аргументами Беларуси в отдельных случаях, однако республика услышана. В том числе и теми, кто хочет взаимодействовать и делают это очень-очень успешно. Здесь он указал, что сотрудничают со страной даже и «делегации не самых дружественных государств».