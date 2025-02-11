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Телефонный разговор Токаева с президентом Европейского совета: что они обсудили

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Как уточнили в пресс-службе нашего президента, телефонный разговор состоялся по инициативе европейской стороны.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы и перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом. Президент Казахстана отметил положительную динамику развития отношений с ЕС, в том числе в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, подчеркнув важность углубления связей в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, устойчивого развития и цифровой трансформации.

говорится в сообщении, распространенном во вторник

Собеседники подтвердили готовность к дальнейшему диалогу и практическому взаимодействию по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.

В завершение разговора глава государства пригласил Антониу Кошту посетить Казахстан с визитом.

заключили в пресс-службе президента РК
ЕС