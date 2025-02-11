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Шойгу прибыл в Казахстан

АСТАНА, 11 фев — Sputnik. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу прибыл в Астану. Предполагается, что в ходе визита он обсудит двусторонние отношения России и Казахстана, проблемы безопасности, ситуацию в Сирии.

Источник: Sputnik.kz

Сергей Шойгу прибыл в Республику Казахстан с рабочим визитом, в ходе которого состоятся двусторонние консультации аппаратов советов безопасности России и Казахстана, а также встреча с секретарём Совета безопасности РК Гизатом Нурдаулетовым.

сообщили СМИ в пресс-службе аппарата Совета безопасности Российской Федерации

Представители России и Казахстана в рамках переговоров обсудят двусторонние отношения стран и угрозы международной и региональной безопасности, а также ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, Сирии и Афганистане.

Кроме того, запланирована встреча Шойгу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Шойгу Сергей