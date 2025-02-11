Шойгу прибыл в Казахстан

Сергей Шойгу прибыл в Республику Казахстан с рабочим визитом, в ходе которого состоятся двусторонние консультации аппаратов советов безопасности России и Казахстана, а также встреча с секретарём Совета безопасности РК Гизатом Нурдаулетовым.
Представители России и Казахстана в рамках переговоров обсудят двусторонние отношения стран и угрозы международной и региональной безопасности, а также ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, Сирии и Афганистане.
Кроме того, запланирована встреча Шойгу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.