В США выявили «шокирующие» расходы правительства

«То, что они (сотрудники DOGE — ред.) обнаружили, говоря прямо, шокирует. Есть много расходов федерального правительства, о которых конгресс не знал, несмотря на все наши усилия по контролю (над расходами — ред.), некоторые из них были скрыты», — заявил Джонсон, его слова приводит издание Daily Wire.