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В США выявили «шокирующие» расходы правительства

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Департамент эффективности государственного управления (DOGE) США под управлением миллиардера Илона Маска выявил «шокирующие» расходы американского правительства, не получившие разрешения в конгрессе, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

Источник: © РИА Новости

«То, что они (сотрудники DOGE — ред.) обнаружили, говоря прямо, шокирует. Есть много расходов федерального правительства, о которых конгресс не знал, несмотря на все наши усилия по контролю (над расходами — ред.), некоторые из них были скрыты», — заявил Джонсон, его слова приводит издание Daily Wire.

По его словам, DOGE представляет собой внешний надзорный орган, который анализирует бухгалтерские документы и обнаруживает ранее скрытые расходы.

«Мы приветствуем это… Я бы хотел, чтобы суды позволяли исполнительной и законодательной ветвям власти работать, но посмотрим, как все это будет развиваться», — отметил он.

Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8−7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США «вышедшим из-под контроля» и выразил обеспокоенность возможными последствиями.

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