Су-57Э совершил первый демонстрационный полет на Aero India

Наконец, все государства мира активно изучают опыт СВО в плане борьбы с БЛА. И надо прямо сказать, что никто не ожидал такого масштаба применения беспилотной авиации в конфликте на Украине. Кардинально проблема борьбы с БЛА в настоящее время не решена, и охотничьими ружьями этот вопрос не закрыть. Даже БЛА-истребители не являются универсальным решением. Эффективная поверхность рассеивания (ЭПР) БЛА противника стремительно снижается, и традиционные РЛС скоро вряд ли будут обнаруживать эти средства воздушного нападения. Вполне возможно, что для решения этих задач в том или ином виде будет применяться звукоулавливающая аппаратура.