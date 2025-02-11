Участники СВО хотят работать в петербургском образовании, транспорте и обеспечении безопасности

«Мы разработали свою, петербургскую, программу по переподготовке и трудоустройству участников СВО, которые хотят и могут трудиться на благо города и страны», — сказал Беглов.
Как говорится на сайте Смольного, ежедневно поступают десятки анкет, а все кандидаты обладают управленческим опытом, в основном полученным в ходе военной службы.
Желающие пройти отбор чаще всего имеют высшее образование по техническим специальностям — 45%. Также есть специалисты по экономике и юриспруденции — 33%. А с высшим образованием по военному делу среди них — 7%.
Участники СВО выбирают для себя такие сферы — образование, здравоохранение, патриотические воспитание, строительство, транспорт и обеспечение безопасности.
После успешного обучения выпускников планируется назначать на руководящие должности в органах госвласти Петербурга, а также направлять в подведомственные организации.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге объявили набор на региональную программу «Время Героев».