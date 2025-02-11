Участники СВО хотят работать в петербургском образовании, транспорте и обеспечении безопасности

Губернатор Александр Беглов рассказал об участниках спецоперации, которые отправляют заявки на отбор в программу Время Героев Санкт-Петербурга. Военные выбирают для себя сферы образования, транспорта и обеспечения безопасности. Об этом стало известно во вторник, 11 февраля, из сообщения Смольного.