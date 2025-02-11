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Участники СВО хотят работать в петербургском образовании, транспорте и обеспечении безопасности

Губернатор Александр Беглов рассказал об участниках спецоперации, которые отправляют заявки на отбор в программу Время Героев Санкт-Петербурга. Военные выбирают для себя сферы образования, транспорта и обеспечения безопасности. Об этом стало известно во вторник, 11 февраля, из сообщения Смольного.

Источник: РИА "Новости"

«Мы разработали свою, петербургскую, программу по переподготовке и трудоустройству участников СВО, которые хотят и могут трудиться на благо города и страны», — сказал Беглов.

Как говорится на сайте Смольного, ежедневно поступают десятки анкет, а все кандидаты обладают управленческим опытом, в основном полученным в ходе военной службы.

Желающие пройти отбор чаще всего имеют высшее образование по техническим специальностям — 45%. Также есть специалисты по экономике и юриспруденции — 33%. А с высшим образованием по военному делу среди них — 7%.

Участники СВО выбирают для себя такие сферы — образование, здравоохранение, патриотические воспитание, строительство, транспорт и обеспечение безопасности.

После успешного обучения выпускников планируется назначать на руководящие должности в органах госвласти Петербурга, а также направлять в подведомственные организации.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге объявили набор на региональную программу «Время Героев».