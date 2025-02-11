Порошенко заявил о критическом положении ВСУ на фронте

«Критическая ситуация на линии фронта — на покровском направлении, Часов Яр, Купянск, Харьковская область, Курск. Армия нуждается в деньгах, боеприпасах и защите», — сказал Порошенко, отрывок выступления опубликован в его Telegram-канале. Экс-президент также возмутился тем, что в парламенте обсуждаются социальные проблемы, вопросы строительства и восстановления энергетики, но не обеспечения армии.