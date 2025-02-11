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AP узнало детали первой зарубежной поездки нового главы Пентагона

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет, как ожидается, не будет объявлять о новой военной помощи Киеву в ходе своей первой зарубежной поездки, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника.

Источник: AP 2024

Ранее Хегсет начал свой первый зарубежный визит, который стартует в Германии и продлится около недели. В Брюсселе Хегсет примет участие в совещании министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины. Ранее Пентагон заявил, что он поднимет на этих встречах вопрос необходимости увеличения расходов союзников США на оборону. Впервые заседание контактной группы по Украине возглавит Великобритания.

«Хегсет, как ожидается, не будет делать никаких объявлений о новом вооружении для Украины», — говорится в материале.

По данным чиновника, министр в ходе поездки также не собирается проводить личные встречи с украинскими коллегами.