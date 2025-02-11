Папа Римский осудил антимиграционную политику США

«Депортация людей, которые во многих случаях были вынуждены покинуть родину по причине крайней нищеты, отсутствия безопасности, из-за эксплуатации, преследований или неблагополучных экологических условий, грозит многим мужчинам и женщинам, а также целым семьям, уничтожает их достоинство и право на лучшую жизнь», — говорится в тексте. «Я внимательно следил за тем, что происходит США, и праведная совесть не может не выразить критического суждения и несогласия», — продолжил понтифик.