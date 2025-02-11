Папа Римский осудил антимиграционную политику США

РИМ, 11 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск осудил и выразил несогласие с антимиграционной политикой нового президента США Дональда Трампа. В послании американским епископам, обнародованном службой печати Святого престола, он призвал «не поддаваться позициям, которые дискриминируют и причиняют ненужные страдания нашим братьям и сестрам — мигрантам и беженцам».
«Депортация людей, которые во многих случаях были вынуждены покинуть родину по причине крайней нищеты, отсутствия безопасности, из-за эксплуатации, преследований или неблагополучных экологических условий, грозит многим мужчинам и женщинам, а также целым семьям, уничтожает их достоинство и право на лучшую жизнь», — говорится в тексте. «Я внимательно следил за тем, что происходит США, и праведная совесть не может не выразить критического суждения и несогласия», — продолжил понтифик.
Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов. 20 января республиканец подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Американский лидер заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы «отразить катастрофическое вторжение» нелегальных мигрантов в страну.
Франциск критически высказывался о подходах Трампа к решению миграционной проблемы и ранее. В частности, он говорил, что «хороший христианин не может строить стены», когда в бытность своего прошлого президентства на границе США с Мексикой Трамп планировал воздвигнуть барьеры. Не поощряет Папа Римский и подходов американского президента к проблеме климатических изменений после выхода США из Парижского соглашения по климату.